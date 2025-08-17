A madrugada deste domingo marcou o regresso de Lionel Messi aos relvados. O argentino, recorde-se, saiu lesionado do jogo com o Necaxa, a contar para a Leagues Cup, no início do mês de agosto.

Cerca de 15 dias depois, Messi voltou para dar continuidade à boa forma que tem apresentado na MLS. O Inter Miami recebeu e venceu o LA Galaxy por 3-1, mas foi preciso que o craque argentino saltasse do banco para resolver a partida.

Os orientados de Javier Mascherano até começaram a vencer, ainda sem Messi em campo, com o golo do ex-Barcelona Jordi Alba aos 43 minutos. Sem mais golos no primeiro tempo, as equipas recolheram aos balneários com a formação de Miami a vencer por 1-0.

A segunda metade trouxe mais golos e, também, Messi. O avançado entrou aos 46 minutos do encontro, juntamente com o colega de seleção, Rodrigo De Paul. Ainda assim, viram Joseph Paintsil a empatar o resultado aos 59 minutos.

Seria preciso esperar até perto do final da partida para ver a resposta do Inter Miami, mas valeria a pena. Aos 84 minutos, Messi pegou na bola e fez um daqueles golos típicos: passou no meio de dois adversários e, à entrada da área, atirou colocado para o primeiro poste. Estava retomada a vantagem.

A magia não ficaria por aqui. O astro argentino voltaria a estar ligado a um novo golo, mas desta vez com uma assistência de classe. Messi recebeu de De Paul e, de costas, serviu de calcanhar Luis Suárez, que sentenciou a partida com o 3-1.

Messi mantém, assim, a grande forma na MLS. O argentino é o melhor marcador da competição, com 19 golos, somando ainda nove assistências. O Inter Miami regressa às vitórias e fixa-se na quinta posição da Conferência Este.