Nani foi esta sexta-feira punido com dois jogos de castigo pela Liga norte-americana de futebol (MLS), por ter entrado em contacto físico com um árbitro durante uma partida.

O caso ocorreu no jogo entre o Orlando City, de Nani, e o D.C. United, com o comité disciplinar da MLS a analisar posteriormente as imagens e a castigar o jogador luso com dois jogos e multa por «contacto físico indesejado» com o árbitro.

Nani vai assim falhar os jogos frente a Toronto e com os New York Red Bulls.

Veja o momento no vídeo abaixo: