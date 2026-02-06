O Minnesota United da MLS anunciaram esta sexta-feira a contratação de James Rodríguez, antigo médio colombiano do FC Porto.

O médio 34 anos esteve ao serviço dos mexicanos do Club León na primeira metade da época tendo marcado três golos e feito quatro assistências em 17 jogos.

«Estou muito feliz por este novo capítulo na minha vida. [...] Espero estar no meu melhor para poder trazer alegria a esta cidade e a todas as pessoas que estão a depositar a sua confiança em mim. Estou ansioso por conhecer todos os apaixonados adeptos do Minnesota, porque também sou um jogador apaixonado que quer dar tudo em campo e quer sempre vencer», disse James aos meios do clube norte-americano.

O antigo jogador do FC Porto, clube que representou por três épocas (2010/11 a 2012/13), assina até junho de 2026 com uma opção de extender o contrato até dezembro do mesmo ano.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

[Artigo atualizado às 17h02]