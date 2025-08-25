Thomas Müller ainda agora chegou à MLS e já causa impacto: pelo que joga... e pelo que diz. Depois da vitória dos Vancouver Whitecaps por 3-2 frente ao St. Louis City SC, o alemão falou à imprensa e revelou... o que não devia.

Durante a conferência, o avançado de 35 anos comentou a pausa para as seleções e divulgou, antes da convocatória oficial, que o defesa Tristan Blackmon consta na lista dos convocados dos Estados Unidos, fazendo assim a estreia pela seleção aos 29 anos.

«Durante a pausa internacional, vamos sentir falta de alguns jogadores nesse momento. Tristan foi nomeado para a seleção dos EUA», começou por referir Müller, que rapidamente percebeu que partilhou um segredo.

Ainda tentou emendar a situação, mas já não havia volta a dar. «Se ele jogar bem hoje. Ahh, o jogo já está jogado. No final, é o que é, ouvi o que ouvi... parabéns ao Tristan e parabéns aos EUA», acrescentou entre sorrisos.

Blackmon esteve na pré-convocatória para a Gold Cup, mas não foi selecionado para a equipa final. Agora, em estreia pelos Estados Unidos, o defesa que representa os Whitecaps há quatro temporadas vai ser opção para os jogos de preparação frente à Coreia do Sul e Japão.

Ora veja o vídeo:











