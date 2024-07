A MLS anunciou, esta segunda-feira, as mais recentes aquisições para o jogo do All Star Game frente à Liga MX, jogo de estrelas de ambas as ligas que ocorre no próximo dia 25 de julho.

Na equipa norte-americana, orientada por Wilfried Nancy, há dois jogadores que entram: Petar Musa, ex-Benfica e atualmente ao serviço do FC Dallas, que já leva 14 golos em 24 jogos, e Gabriel Pec, dos LA Galaxy.

Destaque para vários jogadores na equipa da MLS, como é o caso de Sergio Busquets, Hugo Lloris, Jordi Alba e Federico Bernardeschi.

Quem não faz parte da equipa é Lionel Messi e Luis Suárez, ambos do Inter Miami, que ainda estão de férias, depois da participação na Copa América.