MLS
Há 24 min
VÍDEO: Mukhtar (lembras-te, Benfica?) faz hat-trick e mostra dotes de livre
Atacante alemão dá espetáculo na MLS no triunfo do Nashville SC frente ao Los Angeles FC
RAS
Atacante alemão dá espetáculo na MLS no triunfo do Nashville SC frente ao Los Angeles FC
RAS
Hany Mukhtar, que passou sem grande sucesso pelo Benfica na temporada 2014/2015, viveu [mais] um dia de glória pelo Nashville SC, ao ter assinado um hat-trick no triunfo, por 3-2, frente ao Los Angeles FC.
Os golos foram apontados entre os minutos 13 e 59, os dois últimos através da execução perfeita de duas bolas paradas.
Desde 2020 no Nashville SC, Mukhtar assinou o quinto hat-trick pelo clube do estado do Tennessee, o primeiro esta temporada.
Aos 31 anos, o médio ofensivo alemão é uma das figuras da MLS, aonde chegou depois de uma carreira modesta na Europa iniciada no Hertha de Berlim e que o levou a representar clubes como o Salzburgo, o Brondby e o Benfica. Pelas águias disputou apenas uma partida na equipa principal.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS