Hany Mukhtar, que passou sem grande sucesso pelo Benfica na temporada 2014/2015, viveu [mais] um dia de glória pelo Nashville SC, ao ter assinado um hat-trick no triunfo, por 3-2, frente ao Los Angeles FC.

Os golos foram apontados entre os minutos 13 e 59, os dois últimos através da execução perfeita de duas bolas paradas.

Desde 2020 no Nashville SC, Mukhtar assinou o quinto hat-trick pelo clube do estado do Tennessee, o primeiro esta temporada.

Aos 31 anos, o médio ofensivo alemão é uma das figuras da MLS, aonde chegou depois de uma carreira modesta na Europa iniciada no Hertha de Berlim e que o levou a representar clubes como o Salzburgo, o Brondby e o Benfica. Pelas águias disputou apenas uma partida na equipa principal.

