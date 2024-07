O FC Dallas venceu, na madrugada desta quinta-feira, o Austin FC, por 3-1, com especial destaque para o golo de Petar Musa, de penálti.

Paul Arriola marcou o primeiro da partida, logo aos 10 minutos, mas a equipa visitante não se deu por vencida e empatou de seguida, autoria de Zardes.

O golo de Musa, ex-Benfica, apareceu já na segunda parte, aos 56 minutos, com o avançado croata a marcar através de uma grande penalidade, mas no festejo acabou por importunar o adversário e foi mesmo repreendido com um cartão amarelo.

Farfan consolidou o resultado e fez o 3-1 ao minuto 74.

Ao serviço da equipa norte-americana, Musa já leva 14 golos e duas assistências em 25 jogos, estando mesmo há cinco partidas consecutivas a tomar gosto ao pé.

Com este resultado, a equipa de Dallas está em 11.º, com 29 pontos, a cinco dos lugares de playoff.