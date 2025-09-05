Moçambique sofreu uma goleada esta sexta-feira frente ao Uganda (4-0), numa partida a contar para a fase de apuramento africano para o Mundial de 2026.

Com Geny Catamo, avançado do Sporting, e Diogo Calila, defesa do Santa Clara, a titulares, os moçambicanos viram uma segunda parte arrasadora do adversário a ditar o destino da partida.

No Estádio Nacional Nelson Mandela, em Kampala, não houve golos na primeira parte. No segundo tempo, Okello fez o primeiro (48m), Rogers Mato bisou (70m e 84m) e Capradossi sentenciou o 4-0 final já nos descontos.

Na tabela classificativa do grupo G, Moçambique cai para terceiro, com 12 pontos. Uganda, por sua vez, ascende ao segundo posto, também com 12 pontos. Argélia é a líder do grupo, com 18 pontos.