O arranque do campeonato de Moçambique de 2025, que deveria arrancar este sábado, foi adiado para 17 de maio, devido a questões logísticas e económicas, anunciou a Liga Moçambicana de Futebol (LMF).

«Convocámos os nossos clubes para explicar que não começa dia 29 [de março], mas vai começar no dia 17 de maio», disse aos jornalistas o presidente da LMF, Alberto Simango Júnior, após reunir-se, sexta-feira, em Maputo, com os responsáveis dos 14 clubes desportivos que vão participar na competição deste ano.

Acrescentou que, neste período de adiamento, foi acordado com a Federação Moçambicana de Futebol a realização de várias partidas da Taça de Moçambique, mas Simango Júnior sublinhou que, das 14 equipas previstas para o Moçambola de 2025, apenas 10 estão já inscritas e quatro estão «em processo de finalização» dessa mesma inscrição.

«Ainda bem que não começa já», admitiu o presidente da LMF.

Na origem deste adiamento, face ao calendário inicial, estão sobretudo questões logísticas, relacionadas com problemas nos transportes aéreos no país, mas também económicas, devido ao «contexto» que Moçambique vive, após um conturbado processo eleitoral e forte agitação social nas ruas nos últimos cinco meses.

«As condições logísticas vão estar garantidas, não só as de transporte, mas todas as restantes. (…) Nós garantimos que, nessa data, estarão asseguradas as condições para iniciar o Moçambola», afirmou, por seu turno, Alexandre Jorge Mano, vice-presidente da LMF para a Comunicação e Marketing.

Em 2024, a Associação Black Bulls, de Maputo, treinada pelo português Hélder Duarte, sagrou-se campeã do Moçambola.