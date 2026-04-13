A polícia moçambicana deteve nesta segunda-feira quatro pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato do treinador da equipa feminina da União Desportiva de Lichinga, no norte do país.

«Os quatro indivíduos foram neutralizados através de algumas denúncias populares. (…) Foi possível recuperar alguns bens que teriam sido furtados junto do malogrado», disse o porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Segundo Nelson de Souza, o treinador Jifassone Bonamar foi morto a 30 de março, na província do Niassa. A vítima terá sido agredida com instrumentos contundentes, acabando por morrer a caminho do hospital.