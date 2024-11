O Black Bulls, treinado por Hélder Duarte, sagrou-se, na tarde desta segunda-feira, campeão de Moçambique, graças ao triunfo no reduto do Ferroviário de Lichinga (0-1).

Os «Touros» de Maputo entraram nesta última jornada com a obrigação de pontuar, face à vantagem na diferença de golos para o Songo, que jogou à mesma hora.

O único golo surgiu no início da segunda parte, aos 53 minutos, por Chamito, num lance muito contestado nas hostes da casa, o que obrigou a uma longa paragem na partida.

Entretanto, na deslocação ao terreno do Ferroviário de Nacala, o Songo venceu por 2-1, mas o triunfo do Black Bulls travou a reconquista do título, algo conseguido pela última vez em 2022.

Hélder Duarte, de 42 anos e antigo guarda-redes, tornou-se, assim, bicampeão, uma vez que conquistou o título de 2023 pelo Ferroviário da Beira.

Em simultâneo, o Black Bulls retoma o trono do «Moçambola», depois da conquista em 2021. Nesse ano, Hélder Duarte também estava ao leme, mas interrompeu o ciclo em Moçambique para integrar a equipa técnica do Famalicão, em 2022/23.

Em suma, de 2021 a 2024, o treinador português conquistou por três vezes a Liga de Moçambique.

Quanto às contas finais da prova, o Textáfrica, desde setembro treinado pelo português Alex Cepeda, foi a única equipa despromovida.

Por sua vez, o ex-campeão Ferroviário da Beira, orientado por Daúto Faquirá, perdeu na visita ao Baía de Pemba (1-0), terminando em sexto.