Na noite de sexta-feira, um acidente de viação em Maputo causou oito mortes. Ora, de acordo com a Federação Moçambicana de Rugby (FMR), cinco vítimas eram atletas de um clube de Inhambane.

«É com profundo pesar e consternação que a Federação Moçambicana de Rugby lamenta o trágico acidente de viação que ceifou a vida de cinco valorosas atletas e de dois dirigentes do rugby de Inhambane», lê-se, em comunicado.

Oito pessoas morreram e 12 sofreram ferimentos.

«Os nossos pensamentos e orações estão com os sobreviventes, que enfrentam caminho de recuperação e superação. Estamos ao lado deles, oferecendo todo o apoio necessário para que possam encontrar conforto e força neste momento tão difícil. O legado dos que partiram permanecerá nos nossos corações e honraremos as suas memórias através do amor e da paixão que sempre dedicaram ao rugby», acrescentou a FMR.

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, manifestou pesar, argumentando que estas «circunstâncias podem ser evitadas».

Já o porta-voz da Polícia de Trânsito da Província de Maputo, José Novela, apontou o excesso de velocidade por parte de um dos veículos como a causa do acidente.

Os índices de sinistralidade rodoviária em Moçambique são classificados como dramáticos por várias organizações, com o excesso de velocidade e a condução sob efeito de álcool enquanto principais causas de mortes.

O país registou mais de 4800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos.