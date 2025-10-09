Moçambique praticamente hipotecou as possibilidades de se qualificar pela primeira vez para um Mundial, ao perder na receção à Guiné-Conacri. Na tarde desta quinta-feira, os “Mambas” não lidaram com a ansiedade a acabaram surpreendidos (2-1). No “onze” de Moçambique, Diogo Calila (Santa Clara), Witi (Nacional), Geny Catamo (Sporting) e Pepo (Caldas) foram titulares.

Perante os guineenses comandados pelo português Paulo Duarte, Chiquinho Conde viu os anfitriões sofrerem o primeiro golo ao segundo minuto. Ao construir pela esquerda sem pressão, Ousmane Camara cruzou para o cabeceamento certeiro de Abdoul Traoré. Complemente solto no coração da área, o extremo cabeceou colocado ao segundo poste.

A reação de Moçambique apenas surgiu ao minuto 19 – quando a Guiné já criara oportunidades para o segundo golo – com Geny Catamo a cobrar um livre à esquerda, cruzamento teleguiado para a cabeça de Mandava. No entanto, o nervosismo foi constante na seleção anfitriã, incapaz de ameaçar a reviravolta. Por sua vez, a Guiné-Conacri espreitava contra-ataques para retomar a dianteira.

Na etapa complementar, Abdoul Traoré bisou na sequência de um contra-ataque letal pelo meio. Fora da área, o extremo atirou à meia-volta e sem hipóteses para o guardião Ernan.

Até final, Moçambique manteve-se desorganizado, não criando oportunidades.

Este desfecho apurou a líder do Grupo G – Argélia que leva 22 pontos e venceu a Somália (3-0) – para o Mundial 2026. Por sua vez, o Uganda venceu no Botswana (1-0) e atingiu os 18 pontos, igualando Camarões e Burkina Faso no lote dos melhores segundos classificados.

Quanto a Moçambique, permanece no terceiro lugar do Grupo G, com 15 pontos. De recordar que os “Mambas” triunfaram na receção ao Uganda (3-1), mas perderam 4-0 na visita a este adversário. Na derradeira jornada, na terça-feira, há visita à Somália (6.ª), e Moçambique precisa de vencer e esperar que os ugandeses percam frente à Argélia, tendo ainda de anular uma desvantagem de 10 golos.

Outros resultados.

Burundi 0-1 Quénia

Libéria 3-1 Namíbia