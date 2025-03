Moçambique venceu na receção ao Uganda (3-1), na 5.ª jornada da fase de qualificação para o Mundial 2026. Na tarde desta quinta-feira, Geny Catamo, do Sporting, foi totalista, enquanto Pepo, médio do Caldas, bisou.

Os comandados de Chiquinho Conde foram embalados pelos golos de Pepo, de 30 anos, aos 3 e 16 minutos. Pelo meio, o extremo Shaban reduziu, ao sétimo minuto.

Em cima do intervalo, aos 45+3m, Pepo assistiu o avançado Ratifo para o 3-1.

O quarto triunfo mantém Moçambique no topo do Grupo G, com 12 pontos, três à maior sobre a Argélia. Em todo o caso, o vice-líder joga na tarde desta sexta-feira (13h), no Botswana (3.º).

Na próxima ronda, Geny e companhia jogam em território argelino, na noite de terça-feira (21h).

Quanto ao Uganda, segue no 5.º e penúltimo lugar, com seis pontos. Segue-se a receção à Guiné (4.ª), na tarde de terça-feira (15h).