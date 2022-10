Vestidos com Cristiano Ronaldo e cachecóis de Portugal? Sim, existem.



A coleção revelada na Moda Lisboa é uma criação de Molly98. A designer Maria Duque inspirou-se nas tradições e hábitos do povo português que, segundo a própria, sempre expôs os seus troféus e cachecóis de clubes de futebol nas paredes do café, e nos imigrantes que «todos os verões voltam vestidos com t-shirts da seleção nacional».



De resto, Maria Duque pretende criar arte a partir de materiais já existentes e aposta num vertente mais alternativa direcionada ao streetwear e clubwear e sustentada no desperdício zero e consumo consciente.



A Moda Lisboa, que se realizada na Mitra Social, espaço de inovação social da Santa Casa da Misericórdia, termina este domingo.

Veja tudo na galeria associada ao artigo



Saiba mais sobre a Moda Lisboa em Versa