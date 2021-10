Portugal perdeu este sábado a final do Europeu de hóquei em patins feminino pela sétima vez, ao ser batido pela Espanha por 5-3, numa final disputada no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

A seleção espanhola entrou melhor na partida e logo nos primeiros minutos apontou dois golos, por Aina Florenza e Laura Puigdueta, com Portugal a não conseguir reagir e a ver adversárias chegarem aos quatro golos de vantagem, com tentos de Sara Roces e Marta Piquero.

Marlene Sousa reduziu ainda na primeira parte e no início da segunda Rita Batista fez o segundo da seleção portuguesa, mas Sara Roces bisou pouco depois para a Espanha. Portugal fez o terceiro por Maria Sofia Silva, mas foi insuficiente.

A Espanha conquistou o europeu feminino pela sexta vez consecutiva (2009, 2011, 2013, 2015, 2018 e 2021), somando já um total de sete títulos no seu historial, enquanto Portugal ficou em segundo pela quinta vez seguida, numa competição que já venceu por três vezes.