Os mesmos intérpretes, no mesmo Dragão Arena, protagonizaram, no segundo jogo da meia-final da Liga portuguesa de basquetebol, um encontro em tudo diferente ao primeiro, disputado apenas dois dias antes. O triunfo voltou a sorrir ao FC Porto, mas por números bem mais expressivos (83-64), diante de um Sporting descrente.

Com a mira bem calibrada desde a bola ao ar que abriu o Clássico, os dragões dominaram por completo a primeira parte, que fecharam com um avanço de 21 pontos face ao rival (49-28).

Com quatro triplos convertidos até ao intervalo, Max Landis concluiu a etapa inicial com 18 pontos e uma eficácia global de lançamento de 63 por cento, deixando o Dragão Arena em delírio.

Impotente perante o domínio adversário, o Sporting terminou a primeira parte com apenas um triplo convertido em nove tentativas (contra os 7/12 do FC Porto), por Diogo Ventura já perto do intervalo, um registo que ajuda a explicar a diferença pontual com que as equipas recolheram ao balneário.

A segunda parte do jogo foi bem menos interessante de acompanhar, sobretudo porque o Sporting nunca deu mostras de poder colocar em questão o triunfo portista. A rotação intensa nas duas equipas também não ajudou a elevar o nível, sendo que ambas fecharam a partida com uma eficácia de lançamento de apenas 39 por cento (29/73 para o FC Porto e 27/68 para o Sporting).

Nos portistas, que converteram um total de 13 triplos (contra apenas três dos leões), só João Guerreiro e Luís Silva não contribuíram com pontos para o triunfo. Mesmo tendo descansado durante quase toda a segunda parte, Max Landis foi o melhor marcador do jogo com os 18 pontos que apontou na primeira parte. No Sporting, só Nick Ward, com um duplo-duplo (15 pontos e 13 ressaltos), fugiu à mediocridade.

A eliminatória segue para o Pavilhão João Rocha, onde se disputa o terceiro jogo, na próxima sexta-feira (20:15). Em caso de triunfo, o FC Porto avança para a final da Liga.

Perto da decisão está igualmente o Benfica, que lidera a meia-final com a Ovarense por 2-0. As duas equipas voltam a defrontar-se na quinta-feira (19:00), em Ovar.