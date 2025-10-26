O tenista Francisco Cabral perdeu, este domingo, a final do torneio de pares em Viena.

A jogar ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem já conquistou os torneios de Hangzhou (China) e Gstaad (Suíça) este ano, o portuense falhou a oportunidade de ganhar o título mais importante da carreira.

Pela primeira vez numa final de um ATP 500, a dupla luso-austríaca foi derrotada no encontro decisivo do torneio austríaco pelos britânicos Julian Cash e Lloyd Glasspool, com os parciais de 6-1 e 7-6(6).

Ainda assim, Francisco Cabral deverá ascender ao 23.º lugar do ranking mundial de pares, o que vai representar a melhor classificação de sempre de um português na tabela ATP, tendo em conta que João Sousa teve como melhor ranking o 28.º lugar em singulares e o 26.º em pares.