O português Neemias Queta voltou a alinhar na G-League, esta quarta-feira, numa partida em que os Stockton Kings foram derrotados pelos South Bay Lakers (112-118).

O poste luso conseguiu 12 pontos, tendo sido mesmo o melhor elemento da sua equipa ao nível dos ressaltos (com nove) e apenas superado no encontro por Mason Jones (11).

Com este resultado, diante da equipa filiada aos Los Angeles Lakers, os Kings seguem no nono lugar da Conferência Oeste, com oito vitórias e dez derrotas.