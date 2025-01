Com triunfos consumados sob o soar da buzina, França e Croácia tornaram-se nas primeiras seleções apuradas para as meias-finais do Mundial de andebol, que decorre até 2 de fevereiro, numa organização conjunta entre Croácia, Dinamarca e Noruega.

A França, seis vezes campeã do mundo e finalista da última edição, sofreu a bom sofrer para levar de vencida o Egito por 34-33. O jogo ficou resolvido a 0,3 segundos do fim, com um remate do meio-campo de Luka Karabatic, na resposta a um golo que os egípcios acreditavam valer-lhes o prolongamento. Pura ilusão.

Igualmente emocionante foi o triunfo da Croácia diante da Hungria (31-30), selado com um golo no último segundo, apontado por Marin Sipic. A cinco minutos do fim, os croatas perdiam por quatro golos de diferença (26-30), conseguindo dar a volta com uma ponta final notável.

O melhor marcador do encontro foi o húngaro Zoran Ilic, com oito golos em 14 tentativas. Pelos croatas, Filip Glavas destacou-se no ataque, ao converter todos os seis remates tentados.

A Croácia, campeã do Mundo em 2003, numa edição disputada em Portugal, volta às meias-finais de um Mundial oito anos depois. Pela frente terá a França, na quinta-feira (20:00), em Zagreb.

Portugal, recorde-se, estreia-se nos quartos de final de um Mundial esta quarta-feira, frente à Alemanha. O jogo arranca às 19:30, em Oslo. Antes, Dinamarca e Brasil discutem a restante vaga para as semifinais (16:30).