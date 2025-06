O britânico Simon Yates (Team Visma – Lease a Bike) conquistou a Volta a Itália em bicicleta, num domingo em que o seu colega de equipa, o neerlandês Olav Kooij, venceu a 21.ª e última etapa, na ligação de 143 quilómetros com início e fim em Roma.

Numa chegada ao sprint, Kooij bateu Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) e Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), passando na meta ao fim de 03h12m19s.

O último quilómetro para a vitória de Kooij:

Yates termina o Giro com a vitória, ao fim de 82h31m01s, com três minutos e 56 segundos de vantagem para o mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) e quatro minutos e 43 segundos para o equatoriano Richard Carapaz (EF Education – Easypost), segundo e terceiro, respetivamente.

Esta é a segunda Grande Volta ganha por Yates, que agarrou a camisola rosa no sábado, dia de grande reviravolta nas contas da classificação geral.

O dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) arrecadou a camisola dos pontos, com 295, mais 110 do que Kooij, segundo com 185. O italiano Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) foi o vencedor da camisola da montanha, com 355 pontos, mais 154 do que o compatriota Christian Scaroni, segundo com 201. A camisola da juventude foi ganha por Isaac del Toro, com cinco minutos e 32 segundos de vantagem para o italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – Hansgrohe), segundo.