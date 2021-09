Kimi Raikkonen anunciou, esta quarta-feira, o adeus à Fórmula 1 no final da temporada.



O piloto finlandês entrou no principal campeonato de automobilismo mundial em 2001 ao serviço da Reb Bull Sauber Petronas. Mais tarde, passou para a Ferrari, onde se sagrou campeão do mundo em 2007, e esteve ainda na McLaren Mercedes, na Lotus e mais recentemente, na Alfa Romeo.



Raikonen venceu 21 corridas e alcançou 103 pódios nos 341 Grandes Prémios que disputou até ao momento.



Apelidado de «The Iceman», o piloto esteve ausente da Fórmula 1 entre 2010 e 2011.