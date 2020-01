O Sporting suspendeu temporariamente a venda de bilhetes para o jogo com o Belenenses, a contar para a 15.ª jornada do campeonato de futsal. A medida vem na sequência do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da federação de dois jogos à porta fechada.

Os leões anunciaram que vão recorrer da sanção, mas acrescentam que «caso se mantenha o castigo aplicado, os sócios e adeptos que já adquiriram ingressos» para o jogo «poderão solicitar a devolução do valor» do bilhete.

Refira-se que o encontro seguinte no Pavilhão João Rocha é com o Benfica.

Eis o comunicado leonino:

Na sequência do castigo, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol à nossa equipa de futsal, de dois jogos à porta fechada, vem o Sporting Clube de Portugal comunicar que a venda de bilhetes para o jogo do próximo sábado, frente ao CF “Os Belenenses”, a contar para a 15.ª jornada da Liga Placard, encontra-se suspensa temporariamente.

Mais se informa que o Sporting CP irá recorrer da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Caso se mantenha o castigo aplicado, os Sócios e Adeptos que já adquiriram ingressos para o referido encontro poderão solicitar a devolução do valor.