A Associação de Ténis da China mostrou-se esta quinta-feira indignada com a decisão da Associação de Ténis Feminino de suspender os torneios naquele país, devido à situação da tenista Peng Shuai.

Segundo uma nota citada pelo jornal Global Times Social Networks, a associação chinesa critica a decisão da WTA por «ser baseada em informações fictícias que afetam a atleta relevante as oportunidades de competir» das jogadoras locais.

A declaração, no entanto, não está no site oficial do organismo.

Recorde-se que todas as informações relacionadas com o caso de Peng, que acusou um antigo alto quadro do Partido Comunista Chinês (PCC) de abuso sexual, foram censuradas nas redes sociais e na imprensa chinesa.