O Galitos impôs a terceira derrota ao Benfica na 12.ª jornada da liga de basquetebol, ao vencer no Pavilhão Municipal Professor Luís de Carvalho por 78-74. Com este desaire, a equipa da Luz cai para o sexto lugar, já a cinco pontos do invicto Sporting.

A equipa do Barreiro chegou ao final do primeiro quarto com uma curta vantagem de três pontos, mas reforçou a liderança no marcador até ao intervalo, onde chegou já com dez pontos de vantagem (45-35).

Os encarnados ainda recuperaram na segunda parte, mas equipa da margem sul garantiu a vitória com uma vantagem de quatro pontos. Derreck Brooks foi o melhor marcador dos Galitos, com 19 pontos, enquanto João Betinho Gomes foi o melhor da equipa de Carlos Lisboa, com 15 pontos e sete ressaltos.

Resultados da 12.ª jornada

Quarta-feira: Académica-Vitória de Guimarães, 78-83 Sábado: Sporting-Ovarense, 89-58 Domingo: Maia Basket-Lusitânia, 65-76 Oliveirense-Esgueira, 86-81 Galitos-Benfica, 78-74 Imortal-Barreirense, 96-86 Terça-feira: CAB Madeira-FC Porto, 19:00

Classificação dos primeiros: Sporting, 24 pontos/12 jogos; FC Porto, 21/11; Imortal, 21/12; Lusitânia e Oliveirense, 20/12; Benfica, 19/11; V. Guimarães, 17/11; Académica, 17/12.