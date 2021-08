Depois de João Almeida, o Sporting anunciou Henrique Magalhães para a equipa de hóquei em patins. Em poucos dias, os leões contratam dois jogadores importantes à Oliveirense, uma das grandes rivais.



«Os títulos [do Sporting] falam por si. O primeiro ano em que saí foi atípico, com a pandemia a época nem acabou, e este ano o Sporting ganhou tudo. Continua a ser um grande clube e eu venho aqui para ajudar», disse Henrique Magalhães ao site dos leões.



Formado no FC Porto, o atleta de 29 anos jogou ainda no Óquei de Barcelos, Valongo e Liceo da Corunha.