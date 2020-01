A seleção portuguesa de andebol venceu hoje a Rússia por 27-25, no segundo jogo do Torneio Internacional de Espanha, que serve de preparação para a fase final do Euro 2020.

A seleção nacional recuperou de uma desvantagem inicial e marcou por intermédio de 14 dos 15 jogadores de campo (apenas Tiago Rocha ficou em branco), com Alexis Borges, João Ferraz, Miguel Martins, Rui Silva e André Gomes a assumirem-se como os mais produtivos, com três golos cada.

A formação liderada pelo selecionador Paulo Pereira, que na primeira jornada tinha perdido com a Espanha por 30-25, encerra a participação na prova no domingo, frente à Polónia, derrotada na estreia pela Rússia, também por 30-25, e adversária de hoje da seleção anfitriã.

Após 14 anos de ausência, Portugal qualificou-se para o Europeu – competição em que tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia – ao terminar no segundo lugar do Grupo 6 de apuramento, atrás da França, medalha de bronze no último Mundial.

Portugal estreia-se no Euro 2020 em 10 de janeiro, precisamente frente à França, defrontando em 12 a estreante Bósnia-Herzegovina e encerrando a participação na primeira fase em 14 de janeiro, perante a Noruega, finalista vencida no Campeonato do Mundo de 2019 e anfitriã do Grupo D, que se disputa em Trondheim.