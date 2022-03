O capitão da equipa de basquetebol do FC Porto, Miguel Queiroz, endossou hoje essa condição ao colega Vladyslav Voytso até final da temporada, como homenagem à situação que se vive na Ucrânia.

«É uma homenagem. Ao Vlad [Vladyslav Voytso], à família e ao povo ucraniano», afirmou o poste Miguel Queiroz, de 32 anos, sobre o extremo internacional português de origem ucraniana.

Vladyslav Voytsov, de 22 anos, respondeu que este gesto «significa muito» para o ajudar na situação que atravessa o seu país.

Vlad, nascido na Ucrânia, mas naturalizado português, representa o FC Porto desde 2016/17.

A estreia a capitão de Vlad está prevista para sábado frente ao Benfica, pelas 16h30, na Luz, num jogo em atraso da 17.ª jornada da Liga de basquetebol.

O FC Porto segue na terceira posição, com 31 pontos, menos três do que o líder Sporting, enquanto o Benfica, que tem menos um jogo disputado, é segundo classificado, com 32.