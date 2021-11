O Benfica perdeu em casa com o Cez Karlovarsko (2-3) na primeira mão da ronda 3 de qualificação para a Liga dos Campeões de voleibol.



Rui Costa, presidente do clube encarnado, assistiu ao encontro no Pavilhão n.º 2 da Luz.



O campeão da República Checa venceu os dois primeiros sets (16-25 e 22-25), mas o Benfica respondeu e conseguiu anular a desvantagem nos dois sets seguintes (25-22 e 28-25).



Na negra, as duas equipas chegaram a estar empatadas a 12, mas o Cez Karlovarsko conseguiu fechar o quinto e decisivo set com um 12-15, ficando em vantagem para o segundo jogo, a 10 de novembro, em casa.