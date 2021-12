O Sporting continua invicto no campeonato nacional de andebol, depois de vencer este sábado o Águas Santas, em jogo da 12.ª jornada da competição.

A jogar em casa, os leões triunfaram por 31-26, numa partida em que Carlos Ruesga esteve em destaque, com nove golos apontados.

O Sporting segue na liderança da tabela classificativa só com vitórias, à frente do Benfica, segundo, e do FC Porto, terceiro, embora tenha mais um jogo do que os dragões.