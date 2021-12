O FC Porto venceu este sábado o Imortal, por 70-62, em jogo da décima jornada do campeonato nacional de basquetebol.

Nos dragões, Charlos Kloof foi o grande destaque, com 15 pontos. Nos algarvios, Andrew Robinson foi o mais inconformado, com 22 pontos.

O FC Porto segue no segundo lugar da tabela classificativa, com menos um ponto do que o líder CAB Madeira, mas menos um jogo. O Imortal é terceiro classificado, à condição.