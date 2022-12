O Benfica venceu este domingo o Sporting, por 3-1, no Pavilhão João Rocha, no dérbi da 12.ª jornada da primeira fase do campeonato nacional de voleibol.

A equipa comandada por Marcel Matz venceu o primeiro set por 20-25 e repetiu os números no segundo parcial, dobrando a diferença no marcador, com novo 20-25. Os encarnados não desperdiçaram mesmo o primeiro ponto de set em cada um deles.

O terceiro set teve mais equilíbrio no marcador e a resposta do Sporting surgiu com um parcial de 26-24, num final de set muito disputado. Os leões estiveram a vencer por 23-21, o Benfica reagiu para 23-23 e, depois, os verde e brancos chegaram ao 24-23 e tiveram o primeiro set point. Os encarnados responderam com o 24-24, mas os homens orientados por João Coelho responderam com dois pontos consecutivos para fechar o parcial.

No quarto set, os visitantes conseguiram ganhar alguma margem com o evoluir do marcador e fecharam o triunfo a seu favor ao segundo match-point. Depois de o Sporting ter salvo o primeiro quando havia 19-24, os encarnados responderam ao 20.º ponto da equipa da casa com o fecho do set e do encontro.

Fonte do Bastardo não desarma

Nos outros jogos da jornada, disputados este domingo, a Fonte do Bastardo não desarmou na defesa da liderança e somou a 12.ª vitória no mesmo número de jogos, ao levar a melhor ante a AA Espinho.

No duelo entre segundo e terceiro classificados à partida para a jornada, o Leixões bateu o vice-líder Esmoriz.

Houve ainda triunfos de Castêlo da Maia, Vitória de Guimarães, Ala Nun'Álvares e Sp. Caldas.

RESULTADOS – 12.ª JORNADA

AA São Mamede-Castêlo da Maia, 0-3 (16-25, 14-25, 26-28)

AA Espinho-Fonte do Bastardo, 1-3 (18-25, 34-32, 23-25, 10-25)

Leixões-Esmoriz, 3-2 (29-27, 19-25, 21-25, 26-24, 15-13)

V. Guimarães-VC Viana, 3-0 (25-19, 25-18, 25-15)

GC Santo Tirso-Sp. Caldas, 1-3 (22-25, 25-17, 22-25, 26-28)

Sporting-Benfica, 1-3 (20-25, 20-25, 26-24, 20-25)

Ala Nun’Álvares-Sp. Espinho, 3-1 (25-18, 25-19, 22-25, 25-17)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Fonte do Bastardo, 35 pontos

2.º: Esmoriz, 31

3.º: Benfica, 30

4.º: Leixões, 29

5.º: Sporting, 23

6.º: Castêlo da Maia, 20

7.º: V. Guimarães, 19

8.º: AA Espinho, 15

9.º: Ala Nun’Álvares, 14

10.º: Sp. Espinho, 8

11.º: AA São Mamede, 8

12.º: VC Viana, 9

13.º: Sp. Caldas, 6

14.º: GC Santo Tirso, 5