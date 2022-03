O FC Porto está em franca recuperação na tabela classificativa da Liga portuguesa de basquetebol. Neste sábado, os dragões foram ao Pavilhão da Luz vencer o Benfica (63-68).



Com este resultado, a formação azul e branca iguala o Benfica no segundo lugar, com 33 pontos, a um do líder Sporting. A equipa de Moncho López tem um jogo a mais, comparativamente a águias e leões.



Os dragões garantiram a oitava vitória seguida no campeonato, minorando os efeitos de duas faltas de comparências, frente a Ovarense e Oliveirense, em protesto com as nomeações das equipas de arbitragem.



Na Luz, o FC Porto virou o resultado no quarto período, depois de ter chegado à fase decisiva do jogo a perder por cinco pontos (57-52).



No final do primeiro período, registava-se um empate entre as duas equipas (19-19). O Benfica chegou em vantagem ao intervalo (36-34) e ao fim do terceiro período, mas quebrou na reta final.



Norberto Lopes estreou dois atletas recrutados em fevereiro, o norte-americano Wendell Lewis e o cabo-verdiano Ivan Almeida. Do lado portista, Moncho López também utilizou um reforço, o norte-americano Mike Morrison.