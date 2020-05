O futsalista brasileiro Deo terminou a ligação ao Sporting, informou o clube leonino em comunicado.

«O Sporting informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Deo», pode ler-se num comunicado, no qual os leões agradecem uma união que dizem que «permanecerá para sempre como uma das páginas mais belas da história do clube».

Deo esteve 16 épocas no Sporting. Primeiro entre 2002 e 2014 e mais tarde de 2016 até esta época. Pelo meio rumou duas épocas à Rússia, onde representou o KPRF Moscovo.

O ala de 37 anos fez 604 jogos, marcou 295 golos e conquistou 26 títulos, entre os quais oito campeonatos e uma Liga dos Campeões. «Sou muito grato por tudo o que os sportinguistas fizeram por mim. Ganhei uma família aqui», disse Deo, citado pelo Sporting.