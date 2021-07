O tenista suíço Roger Federer qualificou-se ao final da tarde desta segunda-feira para os quartos de final de Wimbledon, o terceiro torneio Grand Slam do ano, ao vencer em três sets o italiano Lorenzo Sonego.

Federer, de 39 anos e atual oitavo colocado na hierarquia mundial, venceu o carrasco do português Pedro Sousa na primeira eliminatória, por 7-5, 6-4 e 6-2, em duas horas e 13 minutos.

Depois de ultrapassar o 27.º da hierarquia, Federer, recordista de títulos do Grand Slam (20, a par do espanhol Rafael Nadal) vai defrontar o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev, número dois mundial, e o polaco Hubert Hurkacz (18.º), que foi suspenso devido à chuva com 2-1 em sets a favor de Medvedev e 4-3 para Hurkacz no quarto set.

Os «quartos» já tem os seguintes encontros agendados: Novak Djokovic-Marton Fucsovics, Karen Khachanov-Denis Shapovalov e Matteo Berretini-Felix Auger-Aliassime.