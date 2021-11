O Sporting está nos quartos de final da Liga dos Campeões de ténis de mesa.

Na cidade alemã de Dusseldorf, que acolheu o grupo, a equipa portuguesa bateu o Asisa Borges Vall, por 3-1, e beneficiou da derrota do Felbermayr Wels frente aos anfitriões, por 3-0.

O Borussia Dusseldorf venceu o grupo, só com vitórias, e as restantes equipas ficaram empatadas, com uma vitória e duas derrotas, mas o Sporting beneficiou da diferença nos parciais para seguir em frente.