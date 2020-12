A equipa de andebol do Sporting venceu este sábado o dérbi com o Belenenses por 33-20, em jogo a contar para a 13.ª jornada do campeonato nacional.

Os leões lideram a prova com 37 pontos, mais três do que o Benfica, que não jogou este sábado com o SC Horta, depois de se terem registado «casos de covid-19», no plantel encarnado.

Resultados deste sábado:

Avanca – Póvoa, 24-22

Maia-ISMAI - Boa Hora, 21-20

ABC/UMinho - Madeira SAD, 26-27

FC Gaia – Sanjoanense, 20-21

Belenenses – Sporting, 20-33

Benfica - Sporting da Horta, adiado

Domingo, 6 dez

Boavista - Vitória de Setúbal, 11:00

Segunda-feira, 7 dez:

Águas Santas - FC Porto, 20:00