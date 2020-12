A equipa de futsal do Benfica bateu a Quinta dos Lombos por 4-0, em jogo da 13.ª jornada do campeonato de futsal e, desta forma, voltou a colocar a pressão do lado do Sporting que joga, ainda este sábado, em casa com o Belenenses.

A equipa comandada por Joel Rocha chegou ao intervalo a vencer com um golo de Fábio Cecílio (13m) e, depois, reforçou a vantagem no segundo tempo por Arthur (33m), antes de Chishkala bisar com dois golos no mesmo minuto a fechar o jogo.

Com este triunfo, a equipa do Benfica volta a destacar-se no topo da classificação, com mais três pontos do que o Sporting que poderá recuperar a diferença, esta tarde, num dérbi com o Belenenses no Pavilhão João Rocha.

Resultados da 11.ª jornada Fundão - Burinhosa, 4-2 Sporting de Braga - Viseu 2001, 3-4 Quinta dos Lombos - Benfica, 0-4 Leões Porto Salvo - Portimonense, 4-4 Sporting - Belenenses, 15:00 Domingo: Modicus – Candoso, 11:00 Eléctrico - Caxinas, 11:00 - Quarta-feira, 16 dez: Dínamo Sanjoanense - Futsal Azeméis, 21:00

Classificação dos primeiros: Benfica, 37 pontos/13 jogos; Sporting, 34/12; Eléctrico, 25/12; Fundão, 24/12; Viseu 2001, 24/13; Leões de Porto Salvo e Portimonense, 18/13; Modicus, 17/11.