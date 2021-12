O FC Porto venceu este domingo a Sanjoanense, em São João da Madeira, por 32-23, e regressou à liderança do campeonato nacional de andebol, partilhando a primeira posição com o Sporting.

As duas equipas somam 33 pontos em 11 jogos, estando com mais um ponto (e menos um jogo) do que o Benfica, que na sexta-feira venceu no terreno do Belenenses por 40-28.

Resultados

Sexta-feira:

Belenenses – Benfica, 28-40

Sábado:

Maia/UMaia - Vitória de Setúbal, 28-28

Boa Hora - Madeira SAD, 24-25

Avanca - Xico Andebol, 38-27

ABC/UMinho – Póvoa, 25-21

FC Gaia - Sporting da Horta, 31-27

Sporting - Águas Santas, 31-26

Domingo:

Sanjoanense - FC Porto, 23-32

Classificação:

1. FC Porto - 11 jogos, 33 pontos

2. Sporting - 11, 33

3. Benfica - 12, 32

4. Águas Santas - 12, 30

5. Belenenses - 12, 28

6. Maia/UMaia - 12, 27

7. Vitória Setúbal - 11, 24

8. FC Gaia - 11, 22

9. Avanca - 12, 22

10. Madeira SAD - 12, 20

11. Sanjoanense - 11, 19

12. Póvoa - 10, 18

13. ABC/UMinho - 11, 16

14. Sporting Horta - 11, 15

15. Boa Hora - 11, 13

16. Xico Andebol - 12, 12