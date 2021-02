A equipa de futsal do Sporting foi a Sandim golear o Modicus por 7-1, em jogo da 20.ª jornada do campeonato, voltando a descolar do Benfica no topo da classificação.

Uma vitória fácil da equipa comandada por Nuno Dias consolidada com golos de Cardinal (8 e 34m), Pany Varela (11m), Rocha (13m), Merlim (23m), Cavinato (36m) e Mamadu Turé (40m), enquanto Márcio Moreira (12m) marcou o golo de honra da equipa da casa.

Com este triunfo, os leões voltam a destacar-se no topo da classificação, com mais três pontos do que o Benfica que joga este domingo em Viseu.

Resultados da 20.ª jornada

CR Candoso-Portimonense, 5-6

SP Braga-Leões de Porto Salvo, 3-3

Burinhosa-Eléctrico, 2-1

Dínamo Sanjoanense-Caxinas, 3-1

Modicus-Sporting, 1-7

AD Fundão-Quinta dos Lombos, 8-2

Viseu 2001-Benfica, domingo

Futsal Azeméis-Belenenses, 23 de março