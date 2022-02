Portugal é bicampeão europeu de futsal!

Na reedição da meia-final do Euro2018 e naquele que foi o centésimo jogo de Portugal em fases finais, a seleção nacional completou mais uma reviravolta e revalidou o título. A equipa de Jorge Braz bateu a Rússia por 4-2.

As duas equipas entraram com o receio natural que uma final impunha.

Os russos foram os primeiros a buscar a baliza contrária e somaram um par de ocasiões, entre as quais uma investida que esbarrou no poste de André Sousa.

A formação de leste intensificou a pressão e chegou mesmo ao golo em cima do minuto 10 do primeiro tempo, após um bom trabalho de individual de Sokolov, que rodou sobre Pany antes de rematar para o fundo das redes.

Três minutos depois, Jorge Braz pediu pausa técnica e apelou à «tranquilidade» dos jogadores portugueses, que esteve em défice logo de seguida. Os russos continuaram a rondar a baliza lusa e, já depois de terem rematado ao poste, Afanasyev, com uma receção de pé direito e remate com o pé contrário, aumentou a vantagem, complicando a tarefa à seleção nacional.

Já com um pivot de raiz – Zicky Té -, Portugal conseguiu criar mais perigo na segunda metade do primeiro tempo. A seleção portuguesa intensificou a pressão sobre os russos antes do intervalo e, na sequência de uma bola parada reduziu a desvantagem. Bruno Coelho, num lançamento de linha lateral, colocou a bola nos pés de Tomás Paçó, que disparou de longa distância para bater Putilov.

O segundo tempo foi, à semelhança do que havia acontecido diante da Espanha, de resposta e crença portuguesa.

Apesar da pouca inspiração ofensiva, a formação das Quinas não parou de sobrecarregar a defensiva russa até ver a bola no fundo das redes. André Coelho repôs a bola em jogo, Putilov foi ingénuo e ainda desviou para a baliza, num lance em que ficou muito mal na fotografia.

A seleção nacional mostrava-se pressionante e avizinhava-se tarefa difícil para os russos.

Com cerca de nove minutos para se jogar, Miguel Ângelo trabalhou na esquerda, serviu André Coelho de trivela e o jogador do Barcelona – tal como havia feito em 2018 – bisou frente aos russos, com um desvio ao segundo poste.

Ricardinho festejava nas bancadas, os portugueses celebravam agarrados à televisão e a história estava perto de ser escrita.

A partir daí, os russos apostaram no cinco para quatro, com guarda-redes avançado, mas de nada valeu. Nos instantes finais, até, Pany Varela pressionou o defensor russo e roubou a bola no miolo, ficando com a baliza russa à sua mercê. Depois, foi a caminhada gloriosa para o 4-2 e resultado final.

Portugal termina o Euro2022 só com vitórias e é, inequivocamente, a melhor seleção europeia da modalidade.

https://twitter.com/selecaoportugal/status/1490397229873520642