A final da Taça de Portugal em voleibol vai trazer um dérbi entre Benfica e Sporting.

Depois de na véspera os leões terem garantido o acesso à final com uma vitória sobre a Académica, os encarnados bateram a Fonte do Bastardo na segunda meia-final por 3-1, com os parciais de 27-25, 25-17, 22-25 e 25-15.

A final da Taça de Portugal joga-se neste domingo a partir das 16h00 no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

O Benfica, a equipa mais titulada, procura o 19.º troféu e o terceiro seguido. Já o Sporting tentará vencer a Taça pela quarta vez no historial e pela primeira desde 1995.