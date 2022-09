Os tenistas Carlos Alcaraz e Jannik Sinner qualificaram-se, na noite de segunda-feira (já madrugada desta terça-feira em Portugal) para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, fechando o lote de apurados para esta fase da prova no quadro de singulares masculinos.

Alcaraz, atual número quatro do ranking mundial, superou Marin Cilic, 17.º, em cinco sets, num encontro que durou pouco menos de quatro horas. O espanhol venceu com os parciais de 4-6, 6-3, 4-6, 6-4 e 3-6.

Na disputa por um lugar nas meias-finais, Alcaraz vai defronta o italiano Jannik Sinner (13.º), que também não teve vida fácil e precisou de cinco sets para superar o bielorrusso Ilya Ivashka, 73.º da hierarquia. O encontro também durou quase quatro horas e Sinner venceu com os parciais de 1-6, 7-5, 2-6, 6-4 e 3-6.

Os quartos de final começam já na tarde desta terça-feira, com o duelo entre Casper Ruud e Matteo Berrettini (17h00). Esta fase tem ainda os jogos Nick Kyrgios-Karen Khachanov e Andrey Rublev-Frances Tiafoe.

Do lado feminino, também na última noite, Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka garantiram as duas últimas vagas nos quartos de final do quadro principal de singulares femininos e vão marcar encontro, depois de terem afastado, respetivamente, Victoria Azarenka e Danielle Collins.