Pol Manrubia, com um hat-trick, foi a figura do triunfo do FC Porto frente ao Sporting (5-3), no jogo que abriu a 20.ª jornada da fase regular da I Divisão Nacional de hóquei em patins. O triunfo permite aos dragões igualarem os leões no segundo lugar da tabela, somando ambos 45 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que este sábado defronta a Juventude Pacense.

Ainda sem vitórias em Clássicos esta temporada, o que lhe custou a perda da Supertaça para o Sporting e a eliminação da Taça de Portugal às custas do Benfica, o FC Porto procurava dar seguimento à boa fase que vive atualmente e somar a quinta vitória seguida em todas as provas, frente ao responsável pela última derrota que sofreu no campeonato, já lá vão mais de três meses.

O jogo no Dragão Arena arrancou com uma bola no poste da baliza do Sporting, num remate do meio-campo de Hélder Nunes, que antecedeu uma defesa corajosa de Xano Edo, com o capacete, a remate de Rafa. Pelo meio, Verona impediu, com uma interceção preciosa, um golo “cantado” a Di Benedetto.

RECORDE O FILME DO JOGO

Tudo isto aconteceu nos primeiros cinco minutos do jogo, mas os leões não se deixaram intimidar. Daí até ao 1-0, aos 14 minutos, apontado por Facundo Navarro com um remate forte e colocado de meia distância, o Sporting viu o guarda-redes portista, Xavi Malián, brilhar perante Rafael Bessa (7m) e Diogo Barata (9m).

O golo de Navarro desbloqueou de vez a partida. Sobretudo porque, no lance que se seguiu ao 1-0, Pol Manrubia encheu-se de fé e atirou do meio da pista para o empate.

Só que os leões reinavam por esta altura no Clássico, tendo visto Malián voltar a agigantar-se perante o isolado Danilo Rampulla (17m) antes de Alessandro Verona, com um remate colocado em zona frontal, tornar a adiantar os sportinguistas no marcador (19m).

A reta final da primeira parte fez-se de emoções fortes. Aos 22 minutos, Xano Edo negou, com duas defesas consecutivas, o empate a Carlo Di Benedetto, mas a melhor ocasião até ao intervalo pertenceu mesmo ao Sporting.

Em cima da buzina, Hélder Nunes cometeu falta sobre Rampulla, impedindo-o de se isolar perante Xavi Malián. No livre direto que se seguiu, o mesmo Rampulla acertou no poste da baliza portista.

Tal como havia acontecido no primeiro tempo, o FC Porto tornou a entrar melhor na segunda parte, ainda que aqui o Sporting não tenha demorado tanto a responder.

Ao minuto 30 aconteceu o caso do jogo. Gonçalo Alves marcou (as imagens são claras quanto ao facto de a bola ter entrado na baliza do Sporting), mas a equipa de arbitragem não validou o golo, entendendo, erradamente, que a bola foi devolvida pela barra.

Porém, a raiva portista prontamente se transformou em euforia, já que no lance seguinte Carlo Di Benedetto fez o 2-2, a passe do melhor assistente do campeonato, Gonçalo Alves.

Tal como havia sucedido até aqui, o Sporting tornou a responder com eficácia (e desta vez também classe), fazendo o 3-2 com uma bela finalização de Rafael Bessa no cara a cara com o guarda-redes rival (35m).

No lance seguinte, Facundo Bridge acertou no poste da baliza portista, onde Xavi Malián ia mantendo os azuis e brancos vivos no jogo com um punhado de intervenções vistosas.

Isso, e a subida de rendimento do FC Porto nos últimos minutos, acabaram por ser decisivos para a reviravolta final. Ezequiel Mena começou por assistir Pol Manrubia para o empate (42m), antes de ele próprio fazer o 4-3 numa bela jogada individual (44m).

O Sporting ainda vislumbrou, a cinco minutos do fim, a oportunidade de jogar em vantagem numérica depois do cartão azul exibido a Rafa, mas poucos segundos depois Roc Pujadas imitou-o, deixando as duas equipas reduzidas a quatro jogadores.

E foi assim que o FC Porto fechou o encontro, em mais um momento de grande intensidade. Na resposta a uma grande ocasião desperdiçada por Rampulla, que viu Malián defender para o poste um remate seu, Pol Manrubia completou o hat-trick, selando o triunfo portista por 5-3.

Este sábado completa-se a 20.ª jornada da fase regular da I Divisão Nacional de hóquei em patins com os jogos Juventude Pacense-Benfica (17h30), Carvalhos-Sanjoanense (18h00), HC Braga-Póvoa (18h00), Turquel-Oliveirense (21h00) e Óquei de Barcelos-Valongo (21h30).

A ronda termina apenas no domingo com a receção do Riba D'Ave ao Sp. Tomar (17h00).

[Artigo atualizado às 17h00)