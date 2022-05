O FC Porto venceu este sábado o Sporting no Pavilhão João Rocha, por 29-28, reforçando a liderança do campeonato nacional da 1.ª Divisão de andebol. O golo decisivo aconteceu no último lance ofensivo do jogo, a dois segundos do fim.

Com este resultado, os azuis e brancos dão um passo importante na luta pelo título, ficando com três pontos de vantagem sobre os leões.

Nos outros jogos, o Benfica, terceiro classificado – agora com três pontos a menos do que o Sporting e também menos um jogo – venceu, assim como o Belenenses, o Águas Santas, o Madeira SAD e o Avanca.

Falta ser concluído o ADA Maia/UMaia-Xico Andebol, que decorre à hora da publicação deste artigo.

RESULTADOS – 26.ª JORNADA:

AD Sanjoanense-Benfica, 22-35

Belenenses-V. Setúbal, 32-25

FC Gaia-Madeira SAD, 27-36

Boa Hora-Águas Santas, 28-30

ABC/UMinho-Sp. Horta, 28-22

AA Avanca-Póvoa Andebol, 31-28

Sporting-FC Porto, 28-29

ADA Maia/UMaia-Xico Andebol (a decorrer)

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 76 pontos

2.º: Sporting, 73

3.º: Benfica, 70 (menos um jogo)

4.º: Belenenses, 59 (menos um jogo)

5.º: Águas Santas, 58

6.º: V. Setúbal, 53

7.º: FC Gaia, 51

8.º: ADA Maia/UMaia, 51 (menos um jogo)

9.º: ABC/UMinho, 50

10.º: Madeira SAD, 49 (menos um jogo)

11.º: Póvoa Andebol, 47

12.º: Avanca, 46

13.º: AD Sanjoanense, 41

14.º: Sp. Horta, 36 (menos um jogo)

15.º: Xico Andebol, 31 (menos um jogo)

16.º: Boa-Hora, 29