O Benfica renovou contrato com o voleibolista André Lopes. O jogador de 37 anos vai continuar a jogar no clube encarnado na época 2020/2021.

André Lopes está no Benfica desde 2014 e vai, por isso, partir para a sétima temporada seguida no clube, que já tinha defendido entre 2004 e 2007.

Ao longo da carreira, André passou também pela Académica, além do Masseik (Bélgica) e dos franceses do Poitiers e do Chaumont.