Benfica vence Sporting no João Rocha para a Champions de hóquei
Triunfo por 4-1 reforça liderança das águias no grupo B. FC Porto goleia Hockey Trissino e segue na frente do grupo A
[em atualização de resultados e classificações]
O Benfica venceu o Sporting por 4-1 no Pavilhão João Rocha, na noite desta quarta-feira, reforçando a liderança do grupo B da Liga dos Campeões de hóquei em patins, cinco dias depois do empate no dérbi para o campeonato, na Luz (2-2).
No reencontro entre as duas equipas, agora para um duelo europeu, o Sporting até esteve em vantagem. Rafael Bessa, aos quatro minutos, assistido por Danilo Rampulla, finalizou ao segundo poste, para o 1-0 no marcador.
Porém, o Benfica conseguiu, não só empatar, como ainda colocar-se em vantagem ao fim dos 25 minutos da primeira parte. Ao minuto dez, Roberto Di Benedetto passou por trás da baliza e fez o 1-1 junto ao poste. Dois minutos depois, Diogo Rafael, após uma arrancada, rematou para bater Xano Edo. Ainda antes do descanso, Lucas Ordoñez fez o 3-1 para as águias, ao minuto 21.
Na segunda parte, houve mais Sporting na tentativa de reduzir a desvantagem, mas foi o Benfica a conseguir praticamente arrumar com a discussão do resultado, ao minuto 41: Gonçalo Pinto, após uma arrancada e passe de Zé Miranda, fez o 4-1 para o Benfica. Os leões ainda tiveram uma excelente ocasião a seis minutos do fim, mas Nolito Romero não conseguiu concretizar um penálti.
Para o grupo A, o FC Porto goleou na visita ao Hockey Trissino, de Itália, por 7-1, mantendo a liderança do grupo A, só com vitórias.
Os golos dos dragões foram marcados por Gonçalo Alves (dois), Carlo Di Benedetto, Telmo Pinto, Hélder Nunes e Edu Lamas. O português Alvarinho fez o golo da equipa da casa.