Novak Djokovic tornou-se nesta segunda-feira no tenista com mais semanas passadas enquanto número 1 do Mundo.

O tenista sérvio superou o recorde que pertencia a Roger Federer (310 semanas) e a larga vantagem que tem no topo da hierarquia sobre a concorrência dá-lhe a garantia de que continuar a somar mais semanas pelo menos até à temporada de terra batida.

As 311 semanas como líder do ranking ATP foram conseguidas em cinco períodos: o primeiro, de 53 semanas entre 4 de julho de 2011 e 8 de julho de 2012; 48 semanas de 5 de novembro de 2012 a 6 de outubro de 2013; 122 semanas de 7 de julho de 2014 a 6 de novembro de 2016; 52 semanas de 5 de novembro de 2018 a 3 de novembro de 2019; e 36 semanas de 3 de fevereiro de 2020 a 22 de março de 2020. Este último período foi «congelado» até agosto devido à paragem competitiva e voltou a ser contabolizado a partir do dia 24 desse mês.

A atualização do ranking desta segunda-feira fica marcada por uma alteração no pódio: Rafael Nadal foi ultrapassado no segundo lugar pelo russo Daniil Medvedev, derrotado recentemente por Novak Djokovic na final do Open da Austrália. Desde julho de 2005 que nenhum tenista para além de Federer, Nadal, Djokovic ou Andy Murray ascendia a esta posição da hierarquia.