Três dias após ter terminado a ligação com Deo, o Sporting anunciou a saída de Léo Jaraguá.



«O Sporting Clube de Portugal informa que chegou ao fim a ligação contratual que mantinha com o jogador da equipa de futsal Leonardo Mendonça da Rosa ‘Léo’», pode ler-se no site dos leões.



O fixo cazaque, de origem brasileira, concluiu assim a segunda passagem pelo clube verde e branco. No total Léo conquistou um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e a Liga dos Campeões de futsal.



«Cada ano que passa vamos ficando mais apaixonados. Não é possível ficar indiferente ao jogar num Clube tão grande como o Sporting CP. Porque é diferente!», disse o jogador de 32 anos na mensagem de despedida.

🏆 UEFA Futsal Champions League

🏆 Campeonato Nacional

🏆 Taça de Portugal

🏆🏆 Supertaças



Ficarás sempre na nossa história. Obrigado e boa sorte, @leoereh! 🦁

ℹ https://t.co/0Xef6HwhlV pic.twitter.com/Rls2AcCwIn — Sporting Clube de Portugal (em 🏠) (@Sporting_CP) May 8, 2020