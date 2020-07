O FC Porto renovou contrato com Brad Tinsley por mais uma temporada, informou o clube porista.



Esta é a segunda passagem do norte-americano pelos dragões: chegou em 2015 e saiu volvidos dois anos. O basquetebolista de 31 anos regressou em fevereiro de 2019 a tempo de conquistar a Taça de Portugal e a Supertaça.



Tinsley tem ainda no currículo uma Liga, uma Taça Hugo Santos e uma Supertaça, troféus conquistados aquando da primeira passagem pelo FC Porto.